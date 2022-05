A Bari corsi di inglese gratuiti per i lavoratori della ristorazione: "Un supporto per accogliere al meglio turisti e clienti"

Corsi di inglese gratuiti per camerieri, baristi e quanti operano nella ristorazione. E' l'iniziativa promossa a Bari dall'assessorato allo Sviluppo economico e realizzata dalla scuola d’inglese “My English School Bari” in collaborazione con La Biglietteria.

Il corso, presentato ieri a PortaFuturo, è volto a fornire le basi di lingua inglese a persone che già lavorano nel settore Ho.re.ca. o che intendono cercare lavoro in tale settore. Si tratta di quattro workshop gratuiti, da un’ora e mezza ciascuno, destinati ai cittadini e lavoratori con l’obiettivo di fornire strumenti e nozioni linguistiche utili a facilitare e migliorare la comunicazione in inglese con clienti stranieri e turisti.

Alla presentazione del progetto sono intervenuti l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, la responsabile di Porta Futuro Bari Mina Bonante, i titolari di My English school Bari Carla Troia e Daniele Goretti e Caroline Oakley, direttrice didattica della struttura.

I workshop si svolgeranno in presenza, ogni lunedì di giugno, presso la sede di “MyES Bari”, in via Imbriani 66.

“Ieri abbiamo avuto modo di presentare una nuova sessione di corsi gratuiti di lingua inglese dedicati in particolare ai lavoratori del mondo della ristorazione - ha commentato Carla Palone -. Ringrazio i titolari della My English School che hanno accettato di essere al fianco dell’amministrazione comunale in questa sfida finalizzata a migliorare l’approccio degli addetti ai lavori ai tanti clienti e turisti che fortunatamente hanno ripreso a visitare Bari. Le attività commerciali sono il nostro primo biglietto da visita, e per questo è importante supportarle affinché possano accompagnare la crescita della nostra città”.

“My English school Bari supporta la ripartenza del settore hospitality attraverso un mese di formazione in inglese dedicato agli addetti ai lavori e patrocinato dal Comune di Bari - ha dichiarato Carla Troia -. In partenza a giugno una grande opportunità gratuita di formazione e arricchimento delle competenze, con lo scopo di rilanciare turismo, ristorazione e ricettività. I workshops “Restaurant & Bar hospitality” rappresentano un’occasione da cogliere sia per chi l’inglese lo conosce già sia per chi ha bisogno di approfondirlo. Un piccolo contributo alla nostra amata città di Bari e a un settore fulcro della nostra economia”. È possibile candidarsi a questo link https://rebrand.ly/restaurant-bar-hospitality-workshops