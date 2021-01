Emergenza Covid e povertà: a Bari le volontarie del Cif distribuiscono cinquanta pasti sul sagrato di San Ferdinando

Donne volontarie impegnate nella distribuzione di pasti a cinquanta persone indigenti. È quanto accadrà a Bari nella centralissima via Sparano sul sagrato della chiesa di San Ferdinando la mattina di domenica 31 gennaio. Volontarie del Cif (Centro italiano femminile) comunale di Bari provvederanno a consegnare all’incirca cinquanta confezioni con all’interno un intero pranzo destinato a senzatetto e migranti in difficoltà. Un’azione solidale che coinvolge la parrocchia ogni seconda domenica del mese e che vede impegnate invece le volontarie dell’associazione cinque volte l’anno, nei mesi in cui è presente la quinta domenica. Durante l’emergenza freddo il Cif cura anche la distribuzione dei pasti la sera della prima domenica del mese. Il gruppo di circa trenta volontarie, donne lavoratrici o casalinghe, danno così il loro contributo, come molte, per fortune, realtà che operano nel sociale a Bari. Questo facilita la fruizione per le persone bisognose e la distribuzione del cibo tra Caritas, associazioni e parrocchie.

Un metodo che assicura un più razionale dispendio di energie da parte dei volontari e delle parrocchie e consente a chi usufruisce della distribuzione di conoscere tempi e luoghi, in un periodo difficile, dovuto alla pandemia Covd, alle esigenze dovute alle misure di sicurezza e al freddo. Il pranzo di domenica 31 gennaio prevede un menù con pasta al forno, pollo con patate, acqua, frutta e dolce. È preparato e confezionato dal ristorante Pronto Chef, locale della zona del Policlinico, che rifornisce i volontari a un prezzo calmierato in favore delle persone indigenti. I costi sono comunque a carico dell’associazione Cif. “Collaboriamo in tutte le parrocchie – spiega Benedetta, la presidente del Cif che coordina assieme alle volontarie tutte le attività dell’associazione – dove sono distribuiti i pasti, perché per fortuna esistono tante realtà in città che provvedono a questo tipo di servizio. Noi ci siamo fatti carico della cena durante l’emergenza freddo la prima domenica del mese e per il pranzo la quinta domenica, grazie al contributo di tutte le volontarie che donano tempo e risorse per venire incontro alle esigenze dei più bisognosi”.