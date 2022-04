Dalla premiazione al San Nicola alla sfilata con il bus scoperto in centro: è il giorno della festa promozione per il Bari

E' il 'B-Day', il giorno della festa per la promozione del Bari in serie B. Dal pomeriggio al San Nicola fino alla tarda serata in città, i festeggiamenti biancorossi attraverseranno quella che per i tifosi "sarà una giornata memorabile, da vivere tutti insieme".

Si comincia dalle ore 16.15 allo stadio, dove, durante il pre-partita di Bari-Palermo, sono in programma: la sfilata delle auto d’epoca del gran premio di Bari e quella dei piccoli atleti delle società affiliate al progetto SSC BARI generation. E ancora, il dj-set degli Agents of time, una speciale coreografia preparata dalla curva Nord, per concludere con l'inno cantato dal vivo da Sabino Bartoli.

Durante l'intervallo prevista l'esibizione della Bandita, mentre a fine gara, dopo l'esizione live di Gaia Gentile, sarà il momento della premiazione della squadra con il presidente della Lega Pro Ghirelli, seguita dal giro di campo della squadra con la coppa.

Successivamente, la festa si sposterà nel centro della città. A partire dalle 22.30-23, la squadra sfilerà in centro a bordo di un bus scoperto sul percorso del Gran premio di Bari, tra il lungomare e corso Vittorio Emanuele (in serata infatti è prevista anche la suggestiva gara 'in notturna' delle auto d'epoca). Attenzione, però: i tifosi che vorranno unirsi ai festeggiamenti dovranno raggiugere il centro a piedi, perché non sarà possibile accedere con le auto vista la presenza di aree transennate.