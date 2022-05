Bari celebra la Festa della Repubblica: concerto in piazza del Ferrarese e cerimonia al Sacrario militare

Partiranno nella serata di mercoledì, 1 giugno, le celebrazioni a Bari per il 76° Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, coordinate dal Prefetto di Bari, Antonia Bellomo. Alle ore 19.30, in piazza del Ferrarese, si terrà il concerto della Fanfara Comando Scuole AM 3° Regione Aerea.

Le celebrazioni proseguiranno giovedì 2 giugno alle ore 9.30, presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari. La cerimonia commemorativa avrà inizio con gli onori ai caduti, la deposizione della corona d’alloro e la firma dell’Albo d’Onore, in memoria dei 75.000 militari italiani caduti in terra straniera durante la prima e la seconda guerra mondiale, alla presenza dell'onorevole Anna Macina, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, delegata dal Governo, accompagnata dal Comandante del Presidio Militare di Bari e Comandante del Comando Scuole AM/3° Regione Aerea, generale Silvano Frigerio. La celebrazione, in forma solenne, vedrà la partecipazione delle massime autorità.

A seguire, alle ore 11, sul lungomare di Bari Piazza Diaz – Largo Giannella, avrà luogo la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Saranno schierate le Bandiere di Guerra, i Gonfaloni della Regione Puglia, del Comune di Bari, della Città metropolitana di Bari e dell’Area Metropolitana, insieme ai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. La manifestazione si concluderà con gli onori alla massima autorità e alle Bandiere di Guerra.