"Idonei al concorso ma senza certezze sul futuro", la protesta dei fisioterapisti: "Chiediamo lo scorrimento delle graduatorie"

Risultati idonei al concorso della Asl Bari espletato nel 2019, da allora in attesa di una convocazione per l'assunzione a tempo indeterminato. E' la situazione che accomuna 67 fisioterapisti, pronti a manifestare, il prossimo 26 maggio, davanti alla sede della Regione in via Gentile, per chiedere risposte alle istituzioni.

La richiesta è quella di procedere con lo scorrimento della graduatoria, "alla luce del nuovo piano del fabbisogno regionale". Di qui la manifestazione di protesta promossa dal sindacato SHC. "Vogliamo risposte certe - dicono - in vista della scadenza della graduatoria fissata per quest'anno. In più parte degli idonei sta lavorando con contratti a tempo determinato per il Progetto Covid@Casa che terminerà il 30 giugno. È arrivato il momento di garantire un futuro lavorativo dignitoso ma soprattutto meritato col superamento di un concorso pubblico".