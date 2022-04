Bari rappresenta l'Italia al Forum internazionale dei sindaci. Di Sciascio: "Adottiamo le città dell'Ucraina"

E' stata la città di Bari a rappresentare l'Italia, a Ginevra, nel Forum dei sindaci delle Nazioni Unite. L'appuntamento, dedicato ai temi della sostenibilità ambientale, ha visto un collegamento da remoto con il sindaco di Kiev, Vitalij Klitschko. Il Comune di Bari è stato rappresentato dal vicesindaco Eugenio Di Sciascio.

“Il Forum dei Sindaci - spiega Di Sciascio - si è svolto dentro la cornice del conflitto ucraino e in un’atmosfera di grande tensione politica, vista anche l’esclusione, da parte del Comitato Direttivo di Unece, dei sindaci russi e bielorussi. Grazie all’ausilio del City Diplomacy Lab della Columbia University, al sostegno delle Rappresentanze italiana e americana permanenti a Ginevra e dell’Unhcr, abbiamo convenuto con la vice sindaca di Madrid e il sindaco di Grenoble, sull’opportunità di testimoniare la nostra solidarietà al sindaco di Kiev, Vitalij Klitschko, che ha accolto l’invito e si è collegato in remoto, per un incontro ristretto, da una località segreta della sua città. Il suo sguardo lucido e interno al conflitto è stato prezioso e coinvolgente: le città in questo momento sono le principali piattaforme di resistenza e la guerra sta cancellando la vita di intere comunità, costrette improvvisamente a lasciare le proprie case e difendere il proprio Paese. Sperando in un celere negoziato, ho proposto di cooperare per la ricostruzione delle città ucraine, attraverso un meccanismo di adozione city-to-city” conclude Di Sciascio.