G20, Lungomare di libri e appuntamenti culturali: Bari torna palcoscenico internazionale. Decaro: "Superati anni difficili"

"Bari tornano i grandi eventi e finalmente la città riconquista il palcoscenico internazionale" con tanti eventi in pochi giorni, dal Lungomare di libri, alla mostra del grande fotografo McCurry nel Teatro Margherita, il Magna Grecia Awards sul sagrato della Basilica e ancora il G20 con oltre 300 delegati provenienti da tutto il mondo che saranno tra Bari, Matera e Brindisi per tre giorni.

Una circostanza che rende particolarmente felice il sindaco Antonio Decaro dopo un anno e mezzo di restrizioni Covid: "Avevamo lottato - scrive su facebook - e lavorato tanto per diventare una città europea che non avesse niente da invidiare alle grandi capitali. Sognavamo finalmente una Bari piena di turisti, sempre aperta e sempre illuminata. Poi la pandemia sembrava averci tolto tutto. Le strade deserte, le attività chiuse, le passeggiate vietate e la paura di vanificare tutti i sacrifici".

"Ora però è tempo - aggiunge - di tornare a riprenderci quello che avevamo. E si ricomincia proprio da qui, dai grandi eventi. Da quel lavoro che ci aveva reso grandi. Per questo chiedo a tutti noi di partecipare a questo grande ritorno di Bari. Purtroppo per questioni di sicurezza alcune strade saranno chiuse, sarà vietata la sosta nelle zone dove alloggeranno le delegazioni e avremo qualche difficoltà per alcuni spostamenti. Ma dobbiamo pensare che tutto il mondo in quei giorni parlerà della nostra città e potrà vedere le sue bellezze. E di questo noi dobbiamo essere orgogliosi. So che mi fischieranno le orecchie spesso, che qualcuno si arrabbierà e che scapperà qualche bestemmia anche nei confronti del Sindaco ma abbiamo ormai le spalle larghe e siamo capaci, insieme, di superare tutto. Bentornata Bari" conclude.