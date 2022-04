Guerra in Ucraina, l'appello dell'associazione di Puglia e Basilicata: "La solidarietà si è fermata, serve ancora aiuto"

“Servono soprattutto medicinali e prodotti per l’igiene, soprattutto dei bambini”. Dall’associazione Italo-Ucraina di Puglia e Basilicata arriva un nuovo appello, perché la solidarietà, dopo lo slancio iniziale, sembra essersi un po’ fermata, eppure l’emergenza dovuta alla guerra continua. Kataryna Balan, vice presidente dell’associazione, si rivolge a tutte le persone che possono dare una mano. Finora dalla Puglia e da Matera sono partiti otto camion pieni di viveri, indumenti e altri beni di prima necessità. Nella prima settimana di maggio ne partirà un altro, diretto in Polonia, al confine col paese assediato dall’esercito russo. Ma serve ancora una mano.

“L’attenzione è un po’ scemata – racconta Balan – ma c’è ancora tanto bisogno. Servono antinfiammatori, disinfettanti, tinture di iodio, garze, antipiretici e altri medicinali di prima necessità. M servono soprattutto cibo e prodotti igienici per i bambini”. L’appello parte dalla sede che l’associazione ha in dote da oltre un mese in via Nicolai 130. Il deposito è ancora pieno di coperte e altri indumenti ed è utilizzato anche dalle decine di ucraini arrivati in queste settimane a Bari e nel resto della Puglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“È diventato anche un piccolo emporio- spiega ancora la donna – nel quale chi ha bisogno viene e trova i vestiti che gli sono utili. Quello che però cerchiamo di far comprendere è che servono ora indumenti più leggeri, anche in Ucraina è arrivata la primavera e i vestiti invernali non sono più adeguati”. Il deposito ha anche un piccolo scantinato sotterraneo. È pieno di cartoni ancora imballati, ma con vestiti, scarpe e altri indumenti oramai fuori stagione. Nel locale ci sono i genitori, anziani, di un’amica di Balan. Lei vive da quattro anni a Bari. Loro sono arrivati da pochi giorni e cerano vestiti adatti alle loro esigenze.

“Chiediamo di volerci contattare anche attraverso la nostra pagina Facebook – sottolinea ancora Kataryna -, ne siamo grati a tutti. La nostra associazione e il centro di raccolta continuerà a funzionare ancora come raccordo e coordinamento. Alcuni hanno potuto trovare anche un piccolo lavoro, grazie all’incontro di domanda e offerta arrivate qui. Non è facile ciò che stiamo vivendo, ma noi continueremo a mettercela tutta per aiutare la nostra gente”.