Arte e tradizioni, a Bari le 'Mamme del mondo' raccontano i Paesi: "L'incontro di culture è ricchezza"

Ogni anno si ritrovano in un luogo della città, con i loro costumi tradizionali, le danze, i canti, le poesie popolari. Così a Bari 'Le mamme del mondo', attraverso l'arte in tutte le sue forme, raccontano culture diverse, tracciando un filo immaginario che unisce Paesi lontani, nel segno di una "multiculturità che è risorsa per il territorio".

Un impegno lungo dieci anni, nato da un'idea di Monica Irimia, presidente dell'associazione Tracialand, che nel 2014 ha dato vita a 'Le mamme del mondo'. Un progetto che è arrivato a unire donne di 30 Paesi diversi (insieme a mamme baresi), accomunate dall'aver trovato, nella città di Bari, il loro luogo di vita. Proprio come Monica, che arrivata dalla Romania per uno scambio culturale di tre mesi, a Bari ha trascorso più di vent'anni: "Mi sono innamorata di questa città, del sole, del mare, del mio quartiere, Madonnella - racconta - Oggi mi divido tra Bari e Francoforte, ma il legame con la città è più vivo che mai, e continuiamo a portare avanti questa nostra idea. Anzi, in una sorta di gemellaggio con Francoforte, presto ci sarà anche lì un'edizione del festival di 'Mamme del Mondo'". "Quando sono arrivata a Bari, più di vent'anni fa - prosegue Monica - la situazione era diversa, era più difficile trovare un'apertura agli stranieri, parlare di multiculturalità. Oggi tanta strada è stata fatta, si è lavorato tanto in questi anni e questo ha portato i suoi frutti". "Questo progetto è nato da un desiderio di mia figlia, che mi chiedeva di ritrovarsi più spesso con i bimbi delle persone di altre nazionalità, per condividere le tradizioni, i giochi, le lingue. Così un giorno mi sono detta: ora organizzo una sfilata con tutte le mamme del mondo, e da lì è cominciato tutto", ricorda Monica. "Grazie a Mamme del mondo - le fa eco sua figlia Sara - ho conosciuto tante persone della mia età, come me con genitori stranieri ma nati qua, è nata un'amicizia importante con una ragazza georgiana, tutto questo è molto bello".

Tra le 'Mamme del mondo' c'è anche Simona. Per lei, arrivata dalla Romania, Bari è diventata 'casa' dal 2008. Qui vive con suo marito, albanese, qui è nato il loro bambino. "Abito al quartiere Madonnella - racconta - Un quartiere che è ormai per me è casa, ti fa sentire accolta, e questa è una sensazione molto bella. La cosa che accomuna tutte noi è il fatto di vivere lontane dal posto in cui siamo nate, ma poterci incontrare, poter condividere le nostre esperienze, è una ricchezza".

Negli anni, diverse sono state le iniziative promosse dalle 'Mamme del Mondo': dalle sfilate di costumi tradizionali alle performance artistiche, agli eventi dedicati al Natale e alle sue tradizioni. "Il nostro obiettivo è stato sempre quello di condividere la multiculturalità, di raccontare come la Bari multietnica sia una risorsa per il territorio e per tutti. L'incontro, il confronto, sono sempre una grande ricchezza", dice Monica Irimia. "Al mio fianco, in questi anni, ci sono sempre state due mamme italiane e baresi, Maria Pierno, che come maestro d'arte ci ha sempre supportato sulle scenografie e sulle scelte artistiche, e Micaela Paparella, in passato presidente di Municipio, che ha da subito accolto il progetto".

A Bari, l'ultimo appuntamento si è tenuto domenica scorsa al molo San Nicola. Un flash mob nel segno della pace, perché "l'integrazione produce frutti di pace ed armonia", e "le mamme del mondo ne rappresentano un esempio, con i loro colori e le braccia aperte". Insieme alle mamme, i loro bambini e le loro bambine, con gli abiti colorati dei diversi Paesi d'origine. E se la pioggia ha un po' condizionato la manifestazione, le 'Mamme del mondo' guardano già alla prossima iniziativa: "Ci siamo ripromesse di organizzare un nuovo evento a ottobre - annuncia Monica - Contiamo anche di trovare un luogo al chiuso che possa ospitarci. Stiamo pensando di creare qualcosa ispirato all'autunno, vedremo quale ispirazione troveremo".