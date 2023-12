Una marcia silenziosa per la pace in Medio Oriente, a Bari associazioni e cittadini in corteo per chiedere il cessate il fuoco

Riuniti "in un unico abbraccio in nome della pace" per chiedere l'immediata fine del conflitto in Medio Oriente, con il "cessate il fuoco e il ritorno all'Onu". Così, accompagnati dalle bandiere arcobaleno della pace, venerdì sera i partecipanti alla marcia silenziosa promossa dall'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, con la Città di Bari e il Comitato per la pace Terra di Bari, hanno sfilato per le vie del centro cittadino, muovendosi da piazza Diaz per raggiungere la piazza antistante la Cattedrale.

Numerose le associazioni e realtà del territorio che hanno aderito alla manifestazione, marciando accanto all'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Satriano.

"In queste drammatiche ore, davanti alle continue violazioni dei diritti dell’uomo e ad una catastrofe umanitaria di proporzioni inaudite (1.400 vittime di civili israeliani e oltre 19.500 civili palestinesi, di cui il 70% sono donne e bambini; senza contare i 2 milioni di palestinesi senza casa, energia elettrica e acqua), la Città di Bari, “comunità aperta a uomini e donne, anche di diversa cittadinanza e apolidi” e la Chiesa di Bari-Bitonto, da sempre aperta all’accoglienza e al dialogo, particolarmente verso i popoli del bacino Mediterraneo, sentono forte il dovere di intervenire in favore della pace in Medio Oriente", spiegava la nota che annunciava l'iniziativa.



Tre le richieste lanciate dai partecipanti alla marcia: "Chiediamo che la comunità internazionale, attraverso l’ONU, si adoperi: per un immediato cessate il fuoco, la fine dell’assedio di Gaza, la liberazione di tutti gli ostaggi e dei prigionieri civili; per fornire aiuti e assistenza alla popolazione di Gaza; per avviare un tavolo negoziale che assicuri pace, libertà e sicurezza a tutti i popoli dell’area".