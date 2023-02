La carica dei runner per la Med Marathon, in duemila di corsa a Bari: anche il sindaco di Tirana con Decaro tra i partecipanti

Sono stati circa duemila i runner che questa mattina hanno attraversato il centro della città per la Bari Med Marathon, la manifestazione che 'unisce' i 22 paesi del Mediterraneo, alla sua seconda edizione e quest’anno dedicata all’Albania. Tra i partecipanti alla gara, insieme al sindaco Decaro, anche il sindaco di Tirana, Erion Veliaj.

Pensata e organizzata da La Fabrica di Corsa in partnership con la sezione Sanità di Confindustria Bari e Bat e con il sostegno di Comune di Bari e Regione Puglia, la Bari Med Marathon non è solo un appuntamento sportivo ma vuole essere anche un'occasione "per ricordare la centralità di Bari nel Mediterraneo, il suo carattere di comunità accogliente come dimostrato più d’una volta".

Anche quest'anno, la manifestazione ha dedicato un'attenzione particolare al tema della sostenibilità, con una gara completamente 'plastic free'. In un'ottica di contrasto allo spreco di un bene primario come l’acqua, infatti, per gli atleti che hanno partecipato sia alla 21 km che alla Factory run di 10 km, è stato previsto un sistema di idratazione con delle bolle il cui involucro è composto da una pellicola di alga marina contenenti acqua, biodegradabili e commestibili.