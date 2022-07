Bari, "buona la prima" per il mercato serale di via Portoghese: lunedì primo agosto secondo appuntamento

Lunedì primo agosto secondo appuntamento con l'apertura serale del mercato di via Portoghese, a Bari. Dopo il buon successo registrato ieri 4 luglio, si replica l'esperimento dalle 16 alle 21, nei pressi dello Stadio del Nuoto. Ieri sera famiglie e bambini hanno affollato l'area mercatale, alla ricerca della "buona occasione" fra le numerose bancarelle. Ottima risposta anche da parte degli addetti ai lavori: l'ampia maggioranza degli ambulanti, infatti, ha partecipato all'evento serale.

"Siamo certi che i cittadini, anche per ovviare alle temperature roventi, parteciperanno ben più volentieri al mercato serale - ha spiegato l'assessora allo Sviluppo Economico Carla Palone - per questo motivo abbiamo scelto di continuare ad investire su questa formula, nel rispetto delle scelte degli operatori mercatali e di tutti i lavoratori del settore, che devono valutare questa opportunità in base alle loro esigenze".

"Ci rendiamo conto che è un percorso lungo, che necessità di tempo e di sedimentazione - ha concluso Palone - ma speriamo si possa proseguire, anche solo con un appuntamento al mese”.