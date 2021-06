"Aiutateci a realizzare un'opera contro lo spreco alimentare": la raccolta fondi di Avanzi Popolo per il murale a Pane e Pomodoro

Un’immagine che accolga chi fa il suo ingresso in città. Un messaggio per la sostenibilità delle filiere del cibo, contro lo spreco alimentare, che celebri le persone impegnate nel recupero e nella distribuzione degli alimenti in città, ai più bisognosi. È il murale che i volontari di Avanzi Popolo 2.0 proveranno a realizzare sul muro di cinta dell’assessorato comunale al Personale di Bari, tra Punta Perotti e Pane e pomodoro. Per farlo serve prima aggiustare il manufatto, poi renderlo idoneo all’opera. Infine individuare gli artisti. Obiettivi che l’associazione si prefigge di realizzare entro l’estate, innanzitutto attraverso la raccolta fondi lanciata sulla piattaforma web www.produzionidalbasso.com legata a Banca Etica.

“Servono all’incirca 2 mila euro – racconta Marco Costantino, volontario dell’associazione – che ci permetterebbero di realizzare i lavori di manutenzione, fornire materiali, pulire l’area dalle erbacce e realizzare il murale contro lo spreco alimentare. Il Comune ci ha dato una disponibilità di massima”. L’idea è quella di lanciare un messaggio di riqualificazione urbana e di solidarietà allo stesso tempo, in un punto molto visibile, con affaccio verso il mare. Punta a lasciare un segno riconoscibile, visibile in una delle porte di accesso della città.

“Vogliamo comunicare – aggiunge Costantino – che c’è gente che a Bari si adopera su questi temi, non solo quelli dello spreco alimentare, anche quelli della sostenibilità, della lotta al caporalato e per il diritto al cibo”. E la campagna di crowdfunding diventa così necessaria perché il progetto si realizzi. Finora sono stati raccolti 325 euro, utili a raggiungere l’obiettivo.