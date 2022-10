Bari immersa nella nebbia: l'insolita 'cartolina' dalle strade del centro

"Eppure non siamo a Milano", "Sembre di stare a Venezia". Gli scatti sui social si rincorrono, per immortalare e documentare lo scenario davvero poco usuale per la città di Bari: al calar del sole, un'ampia zona della città è stata avvolta dalla nebbia. Un fenomeno piuttosto raro per Bari (che ha interessato anche altre città costiere), legato alle particolari condizioni meteo di questa fine d'ottobre: temperature molto elevate di giorno e alta umidità che, insieme all'assenza di vento, facilitano la formazione di banchi di nebbia, in particolare sulle zone costiere e di pianura. E così, in tanti, non hanno perso l'occasione per fotografare Bari in una veste abbastanza insolita.