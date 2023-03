Un'opera dedicata alla crisi climatica: a Palazzo di Città l'installazione artistica di Guillermina De Gennaro

Nell?atrio di Palazzo di Città, a Bari, da domani sarà collocata l?opera 'Work of Nature, Connections', dell?artista argentina Guillermina De Gennaro. L?installazione, progettata in occasione del Biarch nel settembre 2021, è stata ospitata nel giardino murattiano di Misia Arte Gallery per oltre un anno, curata e documentata nella sua evoluzione. Il tema dell'installazione artistica richiama lo scontro in atto tra uomo e natura: induce a riflettere che, con il passare del tempo, l?enorme degrado ambientale rischia di distruggere soprattutto l'umanità, travolgendo la bellezza e la cultura che i calchi del David rappresentano.

L'evoluzione dell'opera è stata documentat,a con scatti fotografici di vari autori raccolti in un catalogo che sarà presentato a fine installazione a cura di Misia Arte Gallery.

"L?atrio di Palazzo di Città si arricchisce di un?installazione site specific dell?artista Guillermina De Gennaro, argentina di nascita e barese di adozione, in una fusione di arte, storia, ecologia e impegno sociale - ha dichiarato Micaela Paparella, consigliera delegata alle politiche di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico - 'Work of Nature, Connections' è un?opera del ciclo Neo-nature, viva e vitale che lo spazio e soprattutto il tempo trasforma in forme nuove. La ricerca gentile e rigorosa di Guillermina De Gennaro ha le sembianze di un vero e proprio procedimento alchemico che svela silenziosamente le magiche mutazioni della natura".

"La natura ha paura del vuoto e continuamente invade spazi con la sua pratica silenziosa e costante, annullando forme ben definite, trasgredendo valori e canoni correnti, giocando con i margini, sovvertendo il brutto in bello, il vuoto in pieno - ha commentato Guillermina De Gennaro - Il suo limite è l?uomo, che vorrebbe condurla all?ordine, ma la natura crea sempre connessioni intelligenti, e ora più che mai mi sento dalla sua parte".

Dopo 557 giorni di permanenza nel giardino di Misia Arte a Bari, il lavoro in progress e itinerante 'Work of Nature' approda presso gli spazi esterni del Comune di Bari. Nell'atrio di Palazzo di Città avrà una nuova vita, e si chiamerà 'Connections'. L?installazione è realizzata con una serie di calchi di stampo classico, modelli artistici per eccellenza, che circondati da alcune piante di forma appuntita, carnosa e prorompente, potrebbero essere scalfiti da quel moto vitale perenne e senza sosta, della natura.

Guillermina De Gennaro nasce a Buenos Aires e si trasferisce successivamente in Italia. Studia presso l?Accademia delle Belle Arti di Bari e presso quella Internazionale di Salisburgo e, in seguito, si specializza in 'Tecnologia della comunicazione formativa' e 'Cromodidattica' presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Bari. La sua ricerca verte sui temi esistenziali della memoria, dello sradicamento, del viaggio, della dimora, della natura, evidenziando dinamiche spesso sbilanciate fra la dimensione naturale e quella antropica, spaziando tra installazioni, pittura e fotografia.