Il quartiere Palese 'intrappolato' dai lavori Aqp, residenti e commercianti protestano: "Traffico sempre in tilt, deviazioni inadeguate"

Continuano i disagi a Palese a causa dei prolungati lavori Aqp su Corso Vittorio Emanuele. Residenti e commercianti della zona lamentano le problematiche inerenti alla viabilità, congestionata dai lunghi interventi (partiti ormai da più di un mese) per il rifacimento della rete idrica: il traffico automobilistico, deviato dal corso principale del quartiere barese sulla stretta via Cesare Battisti, non riesce a scorrere in maniera fluida e crea pesanti rallentamenti alla circolazione.

Le auto parcheggiate nella piccola via, inoltre, contribuiscono al restringimento della carreggiata della strada già poco ampia, generando ulteriori rallentamenti della viabilità: alcuni mezzi pesanti che sono transitati per via Cesare Battisti, infatti, nei giorni scorsi sono rimasti bloccati nella strettoia generata dai veicoli in sosta, mandando così il traffico dell'intera area completamente in tilt. Nonostante Acquedotto Pugliese abbia informato sulla durata prolungata e necessaria dei lavori, oltre alle modalità previste per l'interruzione del traffico, la situazione su Corso Vittorio Emanuele non sembra tornare ad un'accettabile normalità: la chiusura 'a tratti' dell'arteria che districa l'intera mobilità del quartiere si è ulteriormente complicata con la riapertura della scuola elementare Duca d'Aosta, posizionata lungo il prolungamento stradale della via oggetto degli attuali lavori.

"Nessuno contesta l'opportuna realizzazione dei lavori - dichiara Donato Signorile, commerciante della zona che si è fatto portavoce di un gruppo di suoi colleghi esercenti - ma chiediamo almeno i ripristino giornaliero della normale viabilità di corso Vittorio Emanuele dalle 16.30, così come previsto dai cartelli apposti in zona. Negli scorsi giorni, la strada non è stata liberata dalle transenne, mantenendo così attivo il blocco per tutta la giornata. Non c'è più possibilità di parcheggiare e sostare, il danno al commercio è tangibile, non vendiamo più nulla. Gli automobilisti, preoccupati dalla deviazione del percorso che li conduce in stradine strette del quartiere, rinunciano ormai a recarsi in zona. La piccola via Cesare Battisti è insufficiente a gestire la viabilità, capita anche che i camion che la percorrano, graffino le auto ferme in sosta".

La fine degli interventi che secondo Aqp sono stati concordati con il Comune e decisi tramite un'ordinanza, sembra ancora lontana: "Si parla di lavori con una durata di 3 mesi - continua Signorile - per una strada che conta 400 metri. Al momento però sono stati ristrutturati soltanto 70 metri".