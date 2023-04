Specialità regionali e cucina internazionale, a Bari torna Gnam: a parco Due Giugno il festival dedicato al cibo di strada

Un percorso di gusti e sapori nel segno delle eccellenze dello street food. Ha preso il via venerdì sera, nell'area antistante parco 2 Giugno - ingresso viale Einaudi, Gnam!, il festival europeo del cibo di strada. La manifestazione è organizzata nell'ambito degli eventi del Primo Maggio barese.

Tra gli stand, troveranno spazio specialità enogastronomiche, tra prodotti tipici regionali e i piatti internazionali più famosi: accanto alle bontà pugliesi come bombette di Martina Franca e panzerotti, arancine e cannoli siciliani, arrosticini di pecora abruzzesi, il lampredotto toscano ma anche, dal Messico, tacos e burritos e l'ungherese kürt?skalács, dolce tipico del luogo.

La novità dell’edizione di GNAM! 2023 è l’anteprima del “Pulcinella pizza festival”, che vedrà i maestri pizzaioli napoletani impegnati nella preparazione del più tipico piatto della città del Vesuvio. Il “Pulcinella pizza festival” sarà successivamente protagonista di una prima edizione autonoma a Bari dal 19 al 22 maggio su piazzale Lorusso.

"Ce n’è per tutti i gusti e soprattutto ci aspetta un lungo weekend di eventi in tutta la città e tante occasioni per stare insieme", scrive su Instagram il sindaco Antonio Decaro, annunciando l'apertura della manifestazione.