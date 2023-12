Servizi di assistenza, posti letto aggiuntivi, distribuzione di pasti e kit per il freddo: pronto il piano del Comune per i più fragili

Dai servizi di assistenza offerti dalle Unità di strada e dal Pronto intervento sociale, fino ai posti letto straordinari che, in caso di emergenza meteo, potranno aggiungersi ai 760 già disponibili. Sono solo alcune delle azioni incluse nel piano operativo del Comune di Bari per garantire la tutela delle persone più fragili in vista dei mesi più freddi dell'anno e anche delle imminenti giornate festive.

Il piano predisposto dall'assessorato al Welfare, in vigore dall'11 dicembre al 1 marzo prossimo, si affianca all’offerta di servizi sociali e socio-sanitari quotidianamente assicurati dallo stesso assessorato, dai servizi sociali professionali dei Municipi, dal sistema sanitario della ASL, dal Segretariato sociale e dalle P.U.A.

Tra le principali azioni aggiuntive previste figurano la possibilità di ampliare il numero di posti letto in caso di emergenza meteo della Protezione civile e a seguito di ordinanza sindacale; la predisposizione di kit emergenza freddo da distribuire in strada; il programma “vaccini solidali” in favore delle persone segnalate; il servizio di monitoraggio e accompagnamento diurno e notturno per tutti i giorni anche festivi da parte delle Unità di strada e del PIS - Pronto intervento sociale h24; il potenziamento del sevizio dell’UPE (Unità Povertà Estreme), l’unità straordinaria socio-sanitaria che si occupa di casi complessi tramite segnalazione all’Asl delle persone senza dimora con patologie psichiatriche e dipendenze e la conseguente presa in carico sanitaria; il servizio è rivolto in particolare a coloro che rifiutano qualsivoglia intervento e che necessitano di una valutazione per eventuale inserimento in strutture sanitarie; il rafforzamento dell’emporio della Casa dei bambini e delle bambine, anche con la seconda sede al quartiere Libertà, per sostenere le famiglie in maggiore difficoltà; l'ampliamento dell’Emporio della Salute per la distribuzione di farmaci di base per adulti e famiglie in difficoltà; la distribuzione di beni e legna per le famiglie che dimorano nei campi rom della città.

“La rete dei servizi cittadini del welfare è tale da poter attualmente far fronte ai bisogni di accoglienza, ascolto, sostegno in maniera strutturale e programmatica anche nei periodi in cui altri servizi rallentano e le complessità aumentano - commenta l’assessora al welfare Francesca Bottalico -. La rete dell’accoglienza comunale, che annualmente sostiene circa 760 persone, è pronta con la previsione di posti aggiuntivi da attivare con ordinanza sindacale, la distribuzione di kit emergenza freddo, l’organizzazione di pranzi e cene solidali nelle giornate festive, e la presenza di Unità di strada serali e diurne e del Pronto intervento sociale h24. Inoltre quest’anno sono stati ampliati gli accordi esistenti con la rete delle farmacie e Federfarma per assicurare copertura vaccinale gratuita alle persone segnalate dai Servizi sociali e con i medici di base, la Polizia locale e i presidi territoriali per la diffusione dei numeri utili. Come ogni anno, per gli anziani saranno disponibili linee telefoniche dedicate di ascolto e sostegno e misure di supporto dedicate. Ricco sarà anche il programma di eventi di festa e comunità, dai pranzi di quartiere per la pace alle cene e pranzi festivi animati da tombolate sociali con la distribuzione di indumenti caldi, prodotti alimentari e per l’igiene, doni utili e necessari. Il nostro obiettivo resta quello di offrire servizi e interventi per continuare a far crescere relazioni e comunità solidali, anche stimolando l’accoglienza in famiglia di quanti non hanno una rete di riferimento e che possono trovare nella comunità e nei cittadini baresi una dimensione familiare e uno spazio in cui sentirsi meno soli”.