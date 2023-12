Tra birre artigianali pugliesi e specialità gastronomiche: in piazza Massari la prima edizione del MediBex

La filiera pugliese della birra artigianale in vetrina a Bari. Ha aperto i battenti ieri, in piazza Massari, la prima edizione del MediBex - Mediterranean Beer Experience. La manifestazione, che durerà fino al 18 dicembre, è un’iniziativa del Comune di Bari, che rientra nel programma per il sostegno all'economia di prossimità d_Bari 2022-2024, realizzata con il supporto della Regione Puglia attraverso il Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità e educazione alimentare 2023, e la collaborazione della CNA Puglia.

Tredici i birrifici artigianali proveniente da tutta la Puglia, che presenteranno in tutto circa 80 etichette di birra. Tra gli stand non solo birra: anche cucina di strada, con le eccellenze della tradizione culinaria barese (il programma completo degli espositori e degli eventi su https://www.medibex.it/).

All'inaugurazione di ieri ha partecipato anche il sindaco, Antonio Decaro, che ha sottolineato come la manifestazione sia "una nuova occasione di promozione e sviluppo della città".