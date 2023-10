A Bari un distributore automatico di fiori e piante: la novità a Poggiofranco

Un distributore di piante e fiori, attivo h24. Si tratta della prima iniziativa simile a Bari e a introdurre la novità è stata la Fioreria Padre Pio, in viale Papa Pio XII, al quartiere Poggiofranco.

La storica attività, di recente ristrutturata grazie al bando del Comune 'Un negozio non è solo un negozio' del programma D_Bari, ha riaperto i battenti nei giorni scorsi, presentando la nuova modalità di vendita, che ha subito suscitato grande interesse e curiosità. All'inaugurazione hanno partecipato l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone e Roberto Covolo, componente dello staff del sindaco - Economia urbana e sostegno alle iniziative imprenditoriali. Come previsto dalla misura del Comune, la rivendita, in cambio dell'accesso agli incentivi, promuoverà una serie di attività rivolte alla comunità. In particolare, la fioreria organizzerà laboratori di botanica per i bambini e laboratori di decorazione floreale per i cittadini, oltre a prendersi cura delle aiuole sul marciapiede davanti all’attività.