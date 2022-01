Dopo le code il Drive through del San Nicola "resta deserto". Asl: "Problemi per l'aggiornamento del sistema prenotazioni"

Il drive through, il punto per effettuare i tamponi antiCovid attivato dall’Asl di Bari vicino allo stadio San Nicola, la mattina di mercoledì 12 gennaio non ha avuto prenotazioni per gli accertamenti. Gli operatori sono rimasti inoperosi. Il centro serve per poter essere sottoposti ai test molecolari rimanendo a bordo della propria auto. Quello a pochi passi dall’astronave progettata da Renzo Piano è il terzo, dopo quello del rione Japigia e dell’ospedale Di Venere, messo in funzione dall’azienda ospedaliera nel capoluogo. Si accede solo con prenotazione (non è ammesso il servizio cosiddetto a sportello) e prescrizione del medico curante, come ha precisato la stessa Asl dopo il primo giorno di attivazione e una serie di disservizi e incomprensioni degli utenti. Alcuni dei quali, lettori di BariToday, hanno segnalato questa nuova anomalia.

Dopo giorni di code (c’erano stati anche problemi per gli operatori a causa del maltempo e la mancanza di strutture adeguate per ripararsi dalla pioggia, poi rimediate dall’organizzazione) il piazzale era deserto. “Non c’era nessuna auto in fila” raccontano i lettori “e gli infermieri erano lì fermi, senza poter operare perché non c’erano prenotazioni”. Una circostanza confermata dall’Asl che fa sapere come ci siano stati problemi con l’aggiornamento del sistema “smarthealth”. La mancanza di prenotazioni è legata quindi al passaggio alla nuova modalità automatizzata che permette agli operatori di visualizzare in maniera precisa il numero di utenti e orari di prenotazione. Così si è passati dalle code chilometriche dei primi giorni di attivazione al deserto del piazzale. Sono in tutto 16 i drive through nell’intera provincia, oltre ai tre di Bari ci sono quelli di Triggiano, Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Corato, Gravina, Grumo Appula, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle e Rutigliano.

(foto di repertorio)