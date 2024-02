Proiezioni, lezioni di cinema e incontri: oltre 130 eventi per il Bif&st 2024, Garrone e Favino tra gli ospiti

Otto giorni e oltre 130 eventi tutti dedicati al cinema fra proiezioni, masterclass, incontri, conferenze, tributo a Marco Bellocchio, con la partecipazione di 18 film provenienti da una quindicina di Paesi di tutto il mondo e di altre decine di film di produzione italiana che saranno presentati a Bari. La città si prepara ad accogliere l'edizione 2024 del Bif&st, in programma dal 16 al 23 marzo.

La quindicesima edizione del Bari international film festival, il cui programma è stato presentato questa mattina, si snoderà tra i Teatri Petruzzelli, Piccinni, Kursaal e Margherita: quest'ultimo ospiterà laboratori, conferenze stampa, incontri su cinema e libri.

"Il Bif&st - ha detto in conferenza stampa, come riporta l'Ansa, il suo ideatore e direttore, Felice Laudadio - ormai è diventato un must, e chi viene a Bari per la prima volta poi vuole tornarci sempre. In questi anni giornalisti, attori e registi stranieri hanno conosciuto questa città, sono rimasti a bocca aperta per la bellezza del teatro Petruzzelli e non vedono l'ora di ritornare. Per mettere a punto questo programma abbiamo lavorato intensamente tra Roma e Bari, abbiamo ricevuto tantissimi film dai produttori di tutto il mondo e abbiamo ancora due pellicole da scegliere tra le anteprime internazionali".

Sono complessivamente otto i film in programma nella sezione non competitiva 'Anteprime internazionali' tutti (tranne uno) in anteprima italiana assoluta come i 12 film selezionati per la sezione competitiva 'Panorama internazionale' (che prevede tre premi).

Tra gli ospiti più attesi, alcuni già annunciati nei giorni scorsi, ci sono il regista Matteo Garrone (17 marzo), alla sua prima uscita pubblica dopo gli Oscar, che riceverà il premio Ennio Morricone, e Pierfrancesco Favino, vincitore del premio Vittorio Gassman per Comandante (23 marzo).

Parteciperà al festival anche Marco Bellocchio, protagonista del tributo di quest'anno. Sarà il Kursaal Santa Lucia a ospitare la retrospettiva 'La storia, la memoria. Tributo a Marco Bellocchio': in programma 16 film (due per ogni giorno del festival) prescelti dallo stesso regista, che tra un film e l’altro – affiancato dal critico Enrico Magrelli – interverrà per raccontare al pubblico il suo lavoro di sceneggiatore, regista, produttore.