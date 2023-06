Il 17 giugno si svolgerà il Bari Pride, gli organizzatori: "Chiesto e ottenuto patrocinio alla Regione Puglia"

Si svolgerà il prossimo 17 giugno l'edizione 2023 del Bari Pride, la parata dei diritti lgbtqia+. Lo comunicano gli organizzatore dell'evento che sarà presentato domattina assieme alla madrina di quest'anno.

"Ieri la revoca del patrocinio della Regione Lazio al Roma Pride - si legge sui social dell'appuntamento - . Qualche settimana fa, la Regione Lombardia ha negato il patrocinio al Milano Pride. Noi, dopo lo strappo consumatosi nel 2019" quando il Bari Pride ha rifiutato il patrocinio della Regione Puglia come atto di protesta contro lo stallo del ddl regionale contro l’omolesbobitransfobia, che non fu mai più approvato, "quest'anno, in questo clima politico a livello nazionale, abbiamo deciso di chiedere il patrocinio gratuito della Regione Puglia. E lo abbiamo ottenuto. Questo patrocinio però va letto come un incarico di responsabilità di cui investiamo la Regione Puglia".

"La legge regionale - prosegue la nota - contro l'omolesbobitransfobia, naufragata nella scorsa legislatura regionale, pur con una maggioranza di centrosinistra, fatica nuovamente ad approdare in Consiglio regionale. Come comunità lgbtqia+ ci aspettiamo che il sostegno al Bari Pride non sia solo nominale, ma che facciano seguito i fatti. Che il governo regionale di centrosinistra sia compatto adesso che è governo, contro la deriva oscurantista e reazionaria del governo centrale, e che non aspetti di diventare opposizione per esserlo. Ci aspettiamo che a livello regionale vengano riempiti quei vuoti normativi che diventano margine d'azione poi, per questa destra nostalgica, per esercitare discriminazioni 'nel pieno rispetto della legge'. A quel punto, sarà persino inopportuno prendere parola".