Torna il Bari Pride, il 2 luglio la parata da piazza Umberto al lungomare: "Festa e rivendicazione dei diritti di tutti"

A distanza di 3 anni dall'ultima edizione senza limitazioni, torna il corteo del Bari Pride, la parata per i diritti Lgbt. L'appuntamento si svolgerà sabato 2 luglio nel capoluogo pugliese e si snoderà su un percorso con partenza da piazza Umberto per poi raggungere corso Vittorio Emanuele, il lungomare e concludersi su largo Giannella. La pandemia causò una riduzione dell'appuntamento del 2020, svoltosi in forma 'statica' su piazza Libertà.

"Il Pride non è folklore, è anche costume, è sicuramente una festa, ma è soprattutto un momento di rivendicazione politica" spiega Leoluca Armigero, portavoce della manifestazione, secondo quanto riporta l'Ansa.

"Il nostro - spiega - non è un 'gay pride', come molti ancora lo definiscono, bensì un pride di tutti, un momento di rivendicazione per chiunque si senta oppresso o venga discriminato per ragioni di genere, orientamento sessuale, identità di genere ma anche di classe, etnia, abilità fisica". "Per la parata stiamo avendo un'attenzione specifica all'accessibilità per persone disabili - spiega l'altra portavoce Asia Iurlo - . Sicuramente ci sarà l'interprete Lis per tutti gli interventi e dei risciò per persone disabili che non possono disporre di accompagnatori o mezzi propri".

"Noi vogliamo che Bari - dicono nel documento politico diffuso in occasione della presentazione del Pride 2022 - smetta di essere esclusivamente meta ideale per le vacanze, perché noi qui ci viviamo tutto l'anno. Non vogliamo che continui ad essere la città da cui dover scappare, possibilmente verso il nord Italia o verso il resto d'Europa, per essere noi stessi". Il pride sarà arricchito da alcuni eventi culturali che scandiranno la vigilia nei giorni successivi. Tra gli ospiti anche le autrici Vera Gheno, Francesca Cavallo e Frad.