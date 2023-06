Un'onda arcobaleno per le vie del centro di Bari: in migliaia alla parata del Pride 2023

Un'onda arcobaleno per le vie del centro: è il giorno del Bari Pride 2023, la parata per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti Lgbtqi+. Il corteo, al quale hanno preso parte alcune migliaia di persone, ha preso il via da piazza Umberto per poi snodarsi attraverso le principali vie del Murattiano tra cui via De Rossi, corso Vittorio Emanuele e il lungomare con rientro proprio nel grande giardino che divide in due via Sparano.

Davanti al palazzo della Prefettura, che rappresenta il Governo, i manifestanti hanno preparato un'azione simbolica per dire no agli attacchi nei confronti delle famiglie omogenitoriali. Al termine, sempre in piazza Umberto, un comizio e poi divertimento con musica.

Madrina onoraria del Pride 2023 è Bruna, la donna trans picchiata a manganellate alcune settimane fa da aenti della Polizia Locale di Milano: "Non potrò essere a Bari - ha dichiarato in un video - perché il mio passaporto non è ancora arrivato ma sono molto contenta e vi ringrazio di cuore. In questo periodo ho sofferto ma mi sto riprendendo".

Bari Pride, in una nota, ha illustrato la scelta: "Non vogliamo madrine patinate, che rivelano ignoranza e posizioni retrive sui nostri diritti. Non ci servono popstars per renderci conto del baratro a cui siamo prossim?. Serve una presa di coscienza urgente delle violenze che Bruna rappresenta, sulla sua pelle. E su una denuncia sporta per tortura aggravata. Bruna per noi rappresenta tutta la strada che c’è ancora da fare. E nominarla madrina onoraria è l’abbraccio di una comunità alle stigmatizzazioni con l’odore della strada, lontano da ogni commerciabilità delle nostre istanze".