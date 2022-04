Bari ritrova i riti del Venerdì Santo, la processione dei Misteri sfila nella città vecchia

Bari ritrova la processione del Venerdì Santo. Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, oggi i simulacri tornano ad attraversare le strade della città, in uno dei riti più sentiti e suggestivi della Settimana Santa.

A sfilare, nella tradizione tutta barese che vede l'alternanza, anno per anno, di due diversi gruppi di statue (i Misteri della Vallisa e quelli di San Gregorio), sono quest'anno i Misteri della Vallisa.

Il lungo percorso dei simulacri è partito questa mattina, alle nove, dalla chiesa di San Gaetano, per attraversare la città vecchia e poi raggiungere, alle 13, la Cattedrale. La processione sosterà qui per un paio di ore, per poi riprendere dalle ore 15 attraversando i quartieri Libertà e Murat. Il rientro, che sarà preceduto dal momento di preghiera in Piazza Odegitria, è previsto in Cattedrale alle ore 22.30 circa.