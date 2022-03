Un parco lungo sei chilometri per riqualificare il litorale, ecco il progetto 'Costa Sud'. Decaro: "Una sfida per il futuro di Bari"

Un grande parco costiero lungo sei chilometri, che connetta il lungomare monumentale novecentesco e le spiagge urbane di Bari con i quartieri collocati a est e a sud del nucleo urbano centrale. E' il progetto 'Costa sud', la cui realizzazione è stata finanziata con 75 milioni di euro nell'ambito del Pnrr.

Nei giorni scorsi, il Comune ha pubblicato le prime gare "per il reclutamento di servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nonché di quelle correlate alle azioni espropriative".

Ieri il progetto è stato presentato ai cittadini nel corso di un incontro nell'auditorium del liceo Salvemini.

"Una delle prime scelte che abbiamo fatto su questo piano - spiega il sindaco Antonio Decaro dando notizia dell'incontro su Fb - è liberare da tutte le costruzioni la costa, le lame e il territorio agricolo riducendo notevolmente le volumetrie attualmente previste dal piano Quaroni". "Costa sud - commenta il sindaco - sarà la vera sfida da vincere per il futuro della nostra città. Lo dobbiamo a tutti noi che per troppo tempo abbiamo visto quell'area della città in condizioni di degrado e abbandono".



(Le nuove tavole del progetto Costa Sud - Foto Fb Antonio Decaro)