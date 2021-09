In discesa i nuovi casi Covid nel Barese, si abbassa ancora il tasso settimanale di contagi. Vaccini, il 76% ha completato il ciclo

I dati contenuti nel report Asl relativi alla settimana 30 agosto-5 settembre: l'incidenza si attesta a quota 22,8, dodici Comuni non registrano casi. Sul fronte vaccini spicca il dato di Bari, dove l’85% degli under ha fatto almeno la prima dose e il 56% ha completato il ciclo

Nuove positività Covid in discesa nel Barese: la tendenza è confermata dal report Asl relativo alla settimana 30 agosto - 5 settembre. Con 280 casi complessivamente registrati nel territorio provinciale di Bari, il tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti si attesta a quota 22,8 (il dato della settimana precedente, ricalcolato nel monitoraggio diffuso oggi, era di 344 casi con un'incidenza pari a 28).

L'andamento dei casi a Bari e provincia

Nel dettaglio, nella città di Bari si sono registrati complessivamente 81 casi, con un tasso settimanale per 100mila abitanti pari a 25,7. In provincia sono dodici i Comuni a zero casi: Acquaviva, Binetto, Bitetto, Bitritto, Cassano, Castellana, Cellamare, Giovinazzo, Sammichele, Sannicandro, Toritto, Turi. Altri otto centri si attestano su un numero molto ridotto di nuove positività (sotto i dieci casi).

IL REPORT COMPLETO-2

Vaccini: spicca il dato di Bari sui 12-19enni

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nell’ultima settimana nei centri della Asl Bari sono state somministrate più di 31mila dosi di vaccino, per un totale complessivo di oltre 1 milione e 826mila somministrazioni dall’avvio della campagna. "L’adesione - sottolineano dalla Asl Bari - è stata particolarmente marcata tra i giovanissimi in età scolare. Un terzo delle vaccinazioni eseguite tra il 3 e il 9 settembre, circa 10.600, è stato difatti appannaggio degli studenti e delle studentesse tra 12 e 19 anni. Un numero considerevole che ha fatto salire all’80%, con prima dose, la copertura vaccinale assicurata a questo target, con una immunizzazione totale che riguarda già il 52% dei ragazzi".

Viene evidenziato il risultato della città di Bari, dove l’85% dei giovanissimi ha fatto almeno la prima dose di vaccino e il 56% ha completato il ciclo, a fronte di medie nazionali del 61% e 41,7%. Elevate anche le percentuali raggiunte dalla popolazione over 12 del capoluogo barese: l’89% ha ricevuto la prima iniezione anti-Covid e il 77% risulta completamente immunizzato. Livelli migliori anche rispetto ai valori di copertura, comunque ragguardevoli, toccati nell’intera Area Metropolitana di Bari con l’87% e il 76%, rispettivamente con prima dose e ciclo completo. Nel gruppo tra 20 e 49 anni, inoltre, è stato già raggiunto l’80% di vaccinati con una dose, mentre le fasce dai 50 anni in poi si attestano su una copertura media del 94% con una iniezione e dell’87% con dose doppia o unica. "Coperture che vanno ulteriormente rafforzate - concludono dalla Asl - ed è per questo che l’invito a vaccinarsi va esteso a tutti coloro i quali nutrono ancora qualche dubbio rispetto ad una scelta che riguarda la salute di ognuno di noi e, nello stesso tempo, della comunità intera".