La Race for the Cure colora Bari: in migliaia per la corsa in rosa contro il tumore al seno

La Race for the Cure torna a colorare la città. Circa 15mila persone hanno partecipato questa mattina alla 'corsa in rosa' a sostegno della lotta ai tumori del seno organizzata dalla Susan G. Komen Italia. Tra i partecipanti, anche tante famiglie con bambini, giovani, gruppi scolastici e associazioni. In questi giorni, il 'Villaggio della Salute' allestito in piazza Prefettura in occasione della manifestazione ha anche offerto screening gratuiti per le principali patologie femminili e momenti informativi.

"Anche quest’anno la città è stata travolta dall’onda rosa della Race for the cure. La corsa che fa bene alla salute e che ci fa prendere un impegno con la prevenzione, oggi come tutti i giorni", scrive sui social il sindaco Antonio Decaro, che ha partecipato alla corsa insieme all'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli. "In tantissimi sono arrivati a Bari da tutta la regione per correre, passeggiare o anche solo per testimoniare una presenza di solidarietà per una causa giusta. La Race for the cure é un modo per stare vicino a chi affronta un momento difficile, a chi lo ha superato e per convincere tutti a fare prevenzione. Oggi è anche la festa della mamma e io vorrei dedicare questo fiume rosa che ha attraversato la città di Bari a tutte le mamme, di tutto il mondo. Essere mamma, in qualsiasi forma, in qualsiasi scelta e in qualsiasi circostanza è un dono da celebrare ogni giorno".