Bari set cinematografico per le riprese del film 'Septimo' con Riccardo Scamarcio: scattano i divieti

La città di Bari torna a essere set cinematografico. Sono previste infatti in città le riprese del film “Septimo”, prodotto da Picomedia per Netflix, con la regia di Renato De Maria, che ha come attori protagonisti Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis.

Per consentire il lavoro delle troupe, la Polizia locale ha disposto una serie di limitazioni al traffico che vanno dal centro cittadino - tra Bari vecchia, Umbertino e Murattiano - fino a San Girolamo e alla zona del ponte Adriatico.

Fino alle ore 24.00 del 1 novembre 2022, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: corso Cavour, lato numerazione civica pari, per un tratto di circa metri 10 antistante il civico 72, ambo i lati, tratto compreso tra via Cardassi e via Imbriani; via Spalato, ambo i lati, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; molo San Nicola. E ancora, sul lato destro; lato destro della corsia di ingresso, a partire dal lungomare sen. A. Di Crollalanza sino al circolo Canottieri “Barion”, lato mare, per un tratto di circa 20 metri, a partire dal Circolo Canottieri “Barion” in direzione del “Chiringuito”.

Stesso provevdimento sul lungomare Imperatore Augusto: lato terra, per un tratto di 30 mt. circa a partire da via Genovese in direzione del Fortino di Sant’Antonio; esclusivamente per la stradina di accesso all’arco di vico Corsioli, ambo i lati; via Melo, fronte civico 229, per un tratto variabile da 15 a 60 metri (secondo le specifiche necessita? che dovranno essere evidenziate con i civici precisi nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da inviare in fase di collocazione della segnaletica); piazzale Vittorio Emanuele III; via P. Pinto; via U. Giordano; via Cardassi, tratto compreso tra via De Giosa e corso Cavour; via Imbriani, ambo i lati, tratto compreso tra i civici 1 e 17; strada Tomasicchio, tratto tra il lungomare IX Maggio e la via Leoncavallo, compresa l’ area di parcheggio antistante i civici pari; piazza Diaz, carreggiata compresa tra i giardini e gli edifici, lato sinistro nel senso di marcia, tratto compreso tra via Volpe e via Giandomenico Petroni; via card. A. Ballestrero.

E' istituito il “divieto di transito”, ove necessario ed esclusivamente per il tempo necessario per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, sulle seguenti strade e piazze: via Venezia; piazza del Ferrarese; piazza Mercantile; corso Cavour, tratto con direzione di marcia compreso tra via Cardassi e via Imbriani; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; ponte Adriatico; via Crispi; sottopasso Giuseppe Filippo; via P. Pinto; via U. Giordano; via Cardassi, tratto compreso tra via De Giosa e corso Cavour; via card. A. Ballestrero; lungomare Di Cagno Abbrescia; lungomare Giovine.