Postazioni per la ricarica elettrica, videosorveglianza e illuminazione a led: ok al progetto per un'area di parcheggio a Sant'Anna

Una nuova area di parcheggio per il quartiere Sant'Anna. La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso, ha approvato oggi il progetto esecutivo per la riqualificazione di un'area tra via fratelli Prayer e via Conenna.

L’intervento, dell'importo complessivo di 710mila euro,

è finanziato per 500mila dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale - Linea di intervento 2 (azioni di recupero, riqualificazione, ampliamento o nuova realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica a cura dei Comuni), e per i restanti 210mila euro da risorse comunali derivanti dai contributi di costruzione per il rilascio di permessi a costruire e relative sanzioni destinate a investimenti.

“Questa delibera riguarda un intervento che ci permetterà di riqualificare un’area del quartiere Sant’Anna di proprietà comunale, attualmente incolta, per trasformarla in un piccolo parcheggio adiacente agli edifici di edilizia residenziale pubblica del quartiere – commenta Giuseppe Galasso -. L’area parcheggio sarà utile in primo luogo ai residenti, in quanto la viabilità anulare al complesso di Erp è molto stretta e ha pochi posti auto disponibili.

Nella nuova area," caratterizzata da una forte impronta green", sono previsti 39 posti auto più 4 posti per la ricarica elettrica, 2 per le persone con disabilità e una decina di stalli per i ciclomotori. "L’opera - spiega ancora Galasso - sarà contraddistinta dagli stessi standard - permeabilità totale della superficie, impiego di masselli autobloccanti, impianto di illuminazione a led, sistema di videosorveglianza, impianto di irrigazione al servizio delle nuove piantumazioni - adottati per interventi analoghi quali il park&ride di largo 2 Giugno e l’area parcheggio in via Pietro Sette". L’intervento è inserito nel Programma triennale delle Opere pubbliche 2023-25 e nel relativo elenco annuale 2023.