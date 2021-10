Ingressi a scuola, stop ai doppi turni a Bari e provincia: dal 3 novembre gli studenti delle superiori entrano alle 8

Dal 3 novembre si entrerà in classe tutti alle 8 del mattino. È quanto è emerso al termine della riunone in prefettura sulla questione dei doppi turni di ingresso negli istituti superiori di Bari e provincia. Una decisione che era nell'aria confermata da chi ha partecipato alla runione convocata dalla prefetta Antonia Bellomo, tra questi i rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale, della Regione e della Città metropolitana.

Il doppio turno, con ingressi differenziati alle 8 per il 75 per cent degli alunni e alle 9 e 40 per la restante parte, era stato deciso con un provvedimento della stessa prefetta lo scorso 6 settembre per far fronte all'emergenza e alle misuere antiCovid per le quali la capienza dei mezzi di trasporto rimane limitata all'80 per cento. Una ecisione che aveva visto studenti, sindacati e mondo della scuola protestare attraverso manifestzioni, sit-in e lettere indirizzate alla rappresentante del governo.