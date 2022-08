Molto sole e vicinanza al mare: Bari al secondo posto nella classifica delle città italiane con il clima migliore

Bari occupa il secondo posto nella classifica delle città con il clima migliore, meglio del capoluogo pugliese c'è solo l'ecosistema di Imperia. La classifica, stilata dal Sole 24 Ore, fotografa il benessere climatico di 107 città capoluogo di provincia, attraverso 10 indicatori che rilevano le performance meteorologiche del decennio 2011/2021. L'indagine, consultabile online, è parte dell'ampia inchiesta sulla Qualità della vita nelle province italiane.

Bari ha raccolto un punteggio totale pari al valore di 777,2. Risultato più che lusinghiero se lo si paragona anche alla prima della classe (Imperia) che raccoglie solo 3,4 punti in più. Sul gradino più basso del podio sale Pescara, staccata da Bari di 15,9 punti. I macro risultati delineano subito un dato chiaro, certificato dagli esperti: la vita in città affacciate sul mare garantisce un maggiore comfort climatico.

Nel dettaglio dei singoli indicatori che compongono la classifica, si possono notare gli standard sempre buoni del capoluogo pugliese: la media giornaliera di sole in città è di 8 ore e mezza, mentre per oltre 62 giorni all'anno la colonnina di mercurio ha superato la soglia psicologica dei 30 gradi. Sono stati invece 124 gli sforamenti della temperatura oltre i 30 gradi per almeno 3 giorni consecutivi. I giorni con forte accumulo di pioggia si attestano sulla media di 10 annui, la media del vento è di 7,2 nodi giornalieri.

La classifica analizza anche il tasso di umidità nei centri urbani: a Bari si registrano in media 151 giorni all'anno fuori dal comfort climatico. Secondo il report sarebbero in media 71 i giorni in cui in città si registrano piogge con accumuli superiori ai 2 millimetri. Ottimi risultati anche per due eventi atmosferici particolarmente cari alle città del Nord: a Bari, infatti si registrano in media solo 5 giorni con la presenza di nebbia e meno di una giornata in cui la temperatura percepita scende sotto i 3 gradi.