Dramma in piazza Garibaldi: colto da malore, senzatetto muore nei giardinetti

Tragedia questa mattina nel giardino di piazza Garibaldi a Bari. Un uomo - si tratterebbe di un clochard che era solito frequentare la zona - è morto. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Inutili, purtroppo, si sono rivelati i soccorsi del 118: l'uomo si sarebbe accasciato dopo aver avvertito un malore.

Sul posto, allertati dal personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri: l'uomo non aveva con sè documenti e sono in corso le procedure di identificazione. Si tratterebbe di una persona di più di cinquant'anni. Accertamenti sono in corso anche sul decesso, su cui potrebbe aver influito anche il grande freddo di queste ultime ore, e che sarebbe avvenuto per un arresto cardiocircolatorio.

