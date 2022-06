Al via dal 3 giugno le iscrizioni per il servizio scuolabus a Bari: "Tesserino scaricabile online e fermate anche a casa dei nonni"

Si aprono venerdì 3 giugno le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico relativo all'anno 2022/2023 per il Comune di Bari. Le domande potranno essere presentate fino al 10 luglio.

Quest'anno, come spiega l'assessora alle Politiche educative Paola Romano, sono state introdotte alcune novità: “Dopo aver analizzato le principali richieste degli utenti - commenta Romano - quest’anno abbiamo introdotto alcune importanti novità. Infatti per i genitori, che per impegni lavorativi non possono accompagnare il proprio figlio alla fermata, sarà possibile sceglierne un’altra già esistente nei pressi dell’abitazione di nonni e parenti a cui si delega l’accompagnamento del minore. Inoltre, con l’obiettivo di semplificare e far risparmiare tempo alle famiglie, sarà possibile effettuare tutta la procedura, dall’iscrizione al ritiro del tesserino, direttamente online. Dopo l’iscrizione il genitore riceverà l’indicazione della fermata via mail e con sms e, una volta effettuato il pagamento, non dovrà più ritirare il tesserino presso lo sportello del Municipio, ma potrà, inserendo i dati del pagamento, scaricare autonomamente il titolo di viaggio. Per aiutare gli utenti abbiamo previsto anche un nuovo servizio help desk telefonico attivo dalle 9 alle 13. Ovviamente ci si potrà anche recare personalmente agli sportelli dei Municipi”.

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul portale servizi del Comune di Bari, al seguente link: per effettuare l’iscrizione sarà necessario autenticarsi mediante credenziali SPID o CIE.

I cittadini sprovvisti di credenziali SPID/CIE o che siano interessati a ricevere supporto per l’iscrizione online potranno rivolgersi, entro l’8 luglio, agli operatori dei Municipi di appartenenza nei relativi orari di apertura al pubblico, compilando un modello di istanza di iscrizione e una contestuale delega all’operatore.

Per l’iscrizione sono necessarie una copia del documento di riconoscimento del dichiarante e l’attestazione ISEE in corso di validità.

Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto l’indicazione della fermata e qualora sia ritenuta rispondente alle proprie esigenze, sulla sezione dedicata attraverso due modalità: direttamente online, tramite gli strumenti di pagamento abilitati PagoPA (carta di credito) previa autenticazione con credenziali SPID/CIE; senza autenticazione, scaricando e stampando l'avviso di pagamento per poter perfezionare il pagamento presso uno dei punti PagoPA (es. punti vendita Lottomatica ed uffici postali).

Completato il pagamento, la piattaforma consentirà di scaricare il titolo di viaggio (QRcode), quadrimestrale o annuale, necessario per poter usufruire del servizio. In caso di pagamento mediante avviso sarà possibile scaricare il titolo di viaggio caricando, nella medesima sezione in cui è stato scaricato l’avviso, l’identificativo della ricevuta del pagamento effettuato.

Da quest’anno, inoltre, sarà attivo un servizio di assistenza tecnica (help desk) da contattare in fase di compilazione della domanda, chiamando il numero 080 2146418 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.

Tutte le ulteriori informazioni inerenti le condizioni di ammissibilità al servizio e le relative tariffe sono disponibili sul portale istituzionale, a questo link.