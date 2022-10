I servizi di trasporto locale, pubblici e privati, integrati in una piattaforma digitale: sarà attivata a Bari l'app 'Maas'

Sarà attivata anche a Bari, in via sperimentale, l'app 'Maas': la piattaforma digitale prevede l’integrazione di molteplici servizi di trasporto, pubblici e privati, in sostituzione della propria auto. L'innovativo servizio tecnologico, attualmente in uso nella città di Torino, è stato al centro del primo giorno del corso di formazione Asstra organizzato a Bari dall'associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale.

La piattaforma digitale 'Maas' mette in rete i servizi di trasporto pubblico locale, ride-sharing, car-sharing, bike-sharing, scooter-sharing, taxi, car rental, offrendo un ampio ventaglio di scelta all'utente che intende utilizzare una modalità di spostamento differente dall'utilizzo dell'auto privata. L'integrazione delle diverse opzioni di trasporto in un’unica piattaforma digitale, comprenderà anche l’offerta culturale presente nel luogo che il cittadino sceglierà per il suo viaggio.

"Sarà una sorta di ‘booking’ dei trasporti – ha detto il Presidente di Asstra Puglia e Basilicata, Matteo Colamussi, aprendo i lavori del corso – per la cui realizzazione Asstra sta formando le migliori professionalità presenti nelle Aziende associate. Siamo orgogliosi di ospitare a Bari questo corso con 25 iscritti provenienti da tutta Italia. Le Aziende di trasporto in questa fase si trovano ad affrontare una sfida importante: ‘ri-fidelizzare’ gli utenti che nel periodo della pandemia hanno purtroppo utilizzato solo i mezzi privati. Per farlo dobbiamo essere capaci di fare un salto di qualità ‘epocale’ verso un’offerta moderna e innovativa, per intercettare una domanda di mobilità urbana che gli utenti vogliono sempre più affidabile, accessibile e sostenibile".

"La Regione crede fortemente in questo progetto - ha dichiarato l’Assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia - tanto che nel Por 2021-2027, abbiamo stanziato 6 milioni di euro per la realizzazione della piattaforma 'Maas' in Puglia. È un concetto innovativo di Trasporto Pubblico Locale in base al quale domanda e offerta si incontreranno su un’unica piattaforma digitale non solo per il pagamento dei titoli di viaggio, ma anche per scegliere il mezzo pubblico o privato da utilizzare. Riteniamo che per Bari e la Puglia sia un enorme passo avanti verso l’offerta di servizi sempre più moderni e qualificati rivolti non solo ai cittadini pugliesi, ma anche ai tantissimi turisti che visitano la nostra regione ormai non solo in estate".