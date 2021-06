Allerta ondata di calore fino a venerdì 2 luglio, cambiano gli orari degli hub vaccinali: al mattino si anticipa alle 7

L’ondata di calore sulla Puglia prevista da mercoledì 30 giugno a venerdì 2 luglio ha costretto la Regione a indicare alle Asl il cambio di orario di apertura degli hub vaccinali antiCovid. Saranno tutti anticipati alle 7 del mattino, mentre per l’orario pomeridiano si regoleranno le singole strutture, a seconda delle condizioni in cui operano (presenza o meno dell’impianto di aria condizionata, ad esempio). Tendenzialmente si va verso la posticipazione al pomeriggio per le riaperture. Alcuni Comuni, attraverso pagine social, ufficiali o dei sindaci, e i siti web hanno comunicato i diversi cambi di orario ai cittadini. L’allerta caldo, spiegano dall’Asl di Bari, è stata comunicata dal ministero della Salute (i cittadini dovranno informarsi per i loro punti vaccinali di riferimento).

Tra i primi a darne notizia il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, che la sera di martedì 29 ha pubblicato sulla propria pagina social l’avviso. “È appena arrivata comunicazione della Asl, come da nostra proposta, tutti gli hub metropolitani apriranno le vaccinazioni dalle 7 di mattina: pertanto tutti coloro che hanno una prenotazione a Bitonto per il vaccino nelle ore mattutine dovranno presentarsi con 90 minuti di anticipo rispetto all'orario prefissato. Coloro, invece, che hanno prenotazione nei prossimi 3 giorni (fino a venerdì incluso) nella fascia pomeridiana, dovranno presentarsi 2 ore dopo l'orario di prenotazione, in quanto il centro sarà aperto dalle 17 del pomeriggio”. Anche a Corato si vaccinerà dalle 7 alle 12.30 e dalle 17 fino al termine delle somministrazioni programmate. L’avviso del Comune di Sammichele di Bari dà invece solo indicazioni sull’orario mattutino: “Visto l'aumento delle temperature in atto e visto che anche nei prossimi giorni si prevedono ulteriori ondate di calore, l'hub vaccinale di Sammichele di Bari, sarà aperto da domani a partire dalle 7. Ulteriori cambiamenti saranno comunicati tempestivamente”.

Orari differenti, invece, a Molfetta. “A partire da oggi, 30 giugno, e fino al 2 luglio incluso – si legge nella nota del sito web dell’amministrazione comunale -, l'hub vaccinale dello stadio di atletica “Cozzoli”, come da indicazione del direttore generale, Antonio Sanguedolce, e del direttore del dipartimento di Prevenzione, Domenico Lagravinese, al mattino apre alle 7 e chiude alle 11.30. Riapre alle 16.30 e resta aperto fino a conclusione dell'agenda delle prenotazioni. Pertanto tutti coloro che hanno prenotazione al mattino – si raccomanda - devono presentarsi con 60 minuti di anticipo. Coloro che hanno la prenotazione il pomeriggio 90 minuti dopo l'orario indicato”.