Chianche rotte e pavimentazione pericolosa a Bari Vecchia, i residenti chiedono interventi: "Pericoloso quando piove"

Pavimentazione disagevole e chianche rotte o ripristinate alla bene e meglio, con il rischio di cadere e farsi male: a Bari Vecchia i residenti chiedono un intervento al più presto per sistemare le basole che compongono (e abbelliscono) la superficie pedonale all'interno del borgo antico.

Un problema annoso che però, negli ultimi tempi, è diventato sempre più insostenibile. Una vera e propria cartolina negativa anche per i tanti turisti che ormai affollano la città vecchia. Le zone più problematiche sono strada Verrone, l'area di Santa Teresa dei Maschi e quella nelle vicinanze di largo Santa Chiara. Alcune di queste zone sono frequentate da visitatori e da cittadini di passaggio. In alcuni casi le 'suturazioni' di riparazione avrebbero creato situazioni poco confortevoli per i pedoni, specie in corrispondenza di alcuni tombini

Nei giorni scorsi la questione è approdata nell'assemblea di Palazzo di Città, sollevata dal consigliere di maggioranza Leo Magrone (Popolari per Bari), che aveva interpellato l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso: "Il centro storico - dice Magrone - è un punto di ritrovo sempre più importante per la città e in queste condizioni non è il massimo passeggiarvi. Quando piove, tra l'altro, la situazione diventa davvero insostenibile e rischiosa". Dal Comune, conferma il consigliere, sarebbe pronto un cronoprogramma di interventi per risanare le situazioni più urgenti, nell'ambito di un accordo quadro per la manutenzione stradale. A breve, dunque, potrebbero partire anche le prime riparazioni per ripristinare la funzionalità delle chianche rotte.