Basole danneggiate a Bari vecchia, interventi di manutenzione in due strade

Proseguono, a Bari vecchia, gli interventi di manutenzione sulle basole, "per rendere i percorsi del quartiere più sicuri per turisti e residenti". A darne notizia è il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti.

"Da tempo con l'assessore Galasso - spiega Leonetti - portiamo avanti un progetto di recupero delle strade, andando a sistemare i camminamenti su basole che generano maggior pericolo. A tal proposito, alcuni anni fa, abbiamo previsto nel bilancio comunale un capitolo di spesa dedicato sull’argomento che sta dando i suoi risultati. Naturalmente, i nostri interventi, condotti da ditte specializzate nel trattare manufatti vincolati, si limitano a eliminare le insidie più pericolose".

In particolare, nella giornata odierna gli interventi hanno riguardato le basole in strada Palazzo di Città e in via Pier l'Eremita. "In questa attività di manutenzione, risulta fondamentale la collaborazione dei cittadini attivi del quartiere San Nicola affinché ci invino le segnalazioni", spiega Leonetti invitando i residenti a continuare a segnalare le situazioni più critiche.