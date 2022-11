Un gioiello nascosto nel cuore della città vecchia: l'ex oratorio di San Martino si svela ai baresi

Chiuso da sessant'anni, un piccolo gioiello della città vecchia a lungo nascosto alla vista dei baresi, finalmente tornato - anche se solo per due giorni - a 'mostrarsi'. E' l'ex oratorio di San Martino, in strada Bianchi Dottula: uno dei luoghi storici più importanti della città, venerdì sera aperto al pubblico in via straordinaria nell'ambito di un evento organizzatp dall’APS Martinus, promotrice di un progetto di recupero e riapertura del sito.

La costruzione, risalente al IX-X secolo d.C, rappresenta uno dei siti religiosi più antichi di Bari, e custodisce, al suo interno, importanti affreschi e la tomba bizantina del sacerdote e maestro di canto Smaragdo.

Ad oggi "uno dei luoghi più inaccessibili della città di Bari", l'ex oratorio è al centro del progetto promosso dall'Aps Martinus, che mira a riaprire il sito trasformandolo in spazio museale e di aggregazione per ospitare eventi e conferenze.

In via straordinaria, sarà ancora possibile visitare l'ex chiesetta di San Martino nella mattinata di domani, domenica 13, recandosi direttamente in strada Bianchi Dottula 4 (ore 9.30-13-30, ingresso con contributo minimo - consigliato 3 euro: il ricavato sarà destinato ai lavori di restauro della chiesa. Tutte le info sulla pagina dell'Aps Martinus). Chi volesse scoprire tutti gli antichi monasteri di Bari vecchia può prenotarsi alla visita guidata: “Una cintura di Santità - I monasteri di Bari con apertura straordinaria della chiesa di S. Martino” (organizzata da PugliArte) alle ore 10.15. Punto d'incontro: strada Santa Chiara c/o chiesa di Santa Chiara (costo: 10 euro per la visita + 5 euro come contributo per il restauro della chiesa di San Martino, gratuito per i minori. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708).