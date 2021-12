Rifiuti, sedute rotte o annerite dai botti: largo Albicocca preda dei vandali

Dalla panchina distrutta, di cui avevamo dato notizia il mese scorso, alle sedute annerite, frutto probabilmente dell'esplosione di alcuni botti. Senza contare i rifiuti abbandonati qua e là. Largo Albicocca, la piazzetta nel cuore di Bari vecchia, è nuovamente preda di vandali e incivili.

L'ultima denuncia arriva via Fb dall'associazione Sos Città: "Cos'è successo a Largo Albicocca? Non è giusto che debbano essere sempre e solo i volontari ad occuparsene. Qui è necessario un intervento di manutenzione straordinaria per ripristinare la situazione di decoro e di estrema magia che soltanto Largo Albicocca sapeva dare". Il riferimento è all'azione messa in campo, la scorsa estate, dai volontari di Retake, che avevano riqualificato la piazzetta.

A segnalare la situazione della piazzetta, nei giorni di Natale, è stato anche il consigliere del Municipio I, Giuseppe Corcelli: "sono rimasto incredulo davanti a tanta inciviltà e cattiveria verso il bene comune", scrive su Fb il consigliere, "Purtroppo questo spazio (dedicato agli innamorati) è di nuovo allo sbaraglio".

(foto Fb Sos Città)