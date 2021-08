Bari che non va in vacanza, In.con.tra. garantisce cibo, bevande e supporto ad anziani e senzatetto: "Servono volontari"

“In questo periodo ci siamo organizzati – spiega il presidente Michele Tataranni – con dei turni per evitare che ci fossero carenze. Come da dieci anni a questa parte in queste settimane funziona il progetto Aperti per ferie"

In.con.tra non va in vacanza. Con almeno 15 volontari, nove fissi cui si aggiungono sei a giorni alterni, garantisce la sua solidarietà anche nelle settimane cruciali di Ferragosto: dal camper dell’Unità di strada che fornisce indumenti, viveri e conforto ai senzatetto al nuovo caffè letterario punto di riferimento di piazza Balenzano, aperto della mattina alle 16, con bevande, libri e ascolto offerti a chi ne ha bisogno e non può permetterseli.

“In questo periodo ci siamo organizzati – spiega il presidente Michele Tataranni – con dei turni per evitare che ci fossero carenze nei servizi che offriamo. Come da dieci anni a questa parte in queste settimane funziona il progetto Aperti per ferie, che consiste nell’accudire anziani e senza dimora e tutti coloro che ne hanno bisogno e vivono in difficoltà socio economiche per proteggerli dal caldo. Distribuiamo così bottiglie, acqua fresca, kit sanitari e di igiene intima col camper”.

Una serie di servizi rivolti alla persona che si integrano tra quelli messi in campo da associazioni e organizzazioni, come la Croce rossa, che hanno come punto di riferimento l’assessorato comunale ai Servizi sociali essenziali per Bari e i suoi cittadini. “Rivolgiamo un appello a tutti – aggiunge Tataranni - perché i volontari ci servono come il pane, soprattutto i giovani sono la nostra linfa. Bisogna considerare che tra le nostre attività c’è quella di recuperare i viveri dai donatori per poi distribuirli. Ci servono poi anche i donatori, soprattutto i commercianti che ci possano fornire cibo in scadenza invenduto. Insieme ce la facciamo”.