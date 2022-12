Una barra luminosa per gli attraversamenti pedonali: a Bari parte la sperimentazione della 'red safe life'

Una barra rossa luminosa 'salvavita' lungo il marciapiede per segnalare il semaforo rosso e quindi l'impossibilità di attraversare la strada. E' stata avviata questa sera a Bari la prima sperimentazione della cosiddetta 'red safe life'. A darne notizia con un post su Fb il sindaco, Antonio Decaro. Si tratta di un dispositivo per gli attraversamenti pedonali pensato per 'avvertire' i pedoni del semaforo rosso, in particolare, ha commentato il sindaco, utile per tutti coloro "che spesso come me sono soliti camminare a testa bassa presi dal cellulare".

"Siamo la terza città in Italia - ha spiegato ancora Decaro - dopo Padova e Roma a testare questo dispositivo che al termine della fase sperimentale potrà essere installato anche su altri incroci a grande intensità di traffico".