Basket in carrozzina, arriva la proroga per l'iscrizione dell'HBari2003 al campionato: "Ancora pochi giorni per trovare i fondi"

Una proroga di pochi giorni, che riaccende però la speranza. L'HBari2003, la squadra barese di basket in carrozzina, avrà tempo fino al prossimo 12 settembre per iscriversi al nuovo campionato. Una nuova finestra temporale che, come spiega il presidente, Gianni Romito, la Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina ha concesso alla società "in considerazione dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti nelle passate stagioni".

Proprio ieri, attraverso i propri canali social, l'HBari2003 aveva comunicato "con grande rammarico" la mancata iscrizione al campionato, a causa della mancanza di fondi, pur impegnandosi comunque ad attivare tutte e attività sportive a favore dei giovani con disabilità intellettiva.

Ora però la proroga potrebbe 'riaprire la partita' e portare la squadra a centrare l'obiettivo dell'iscrizione al campionato: "Abbiamo ancora tempo a disposizione (benché pochissimo) per reperire i fondi necessari per avviare una proficua annata sportiva", commenta il presidente Romito.