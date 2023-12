Parco 2 Giugno, arrivano nuovi canestri e tabelloni per i campi da basket

Sui campi da basket di parco 2 Giugno arrivano nuovi canestri e tabelloni. Le nuove attrezzature, in sostituzione di quelle vandalizzate nei mesi scorsi, sono state donate dalla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari.

In mattinata sul posto si sono recati l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, e il presidente della banca, Francesco Biga. “A nome dell’amministrazione comunale - ha commentato Pietro Petruzzelli - ringrazio la BCC degli Ulivi-Terra di Bari per aver voluto finanziare la sostituzione dei tabelloni e dei cerchioni dei due campi da basket di parco 2 Giugno, realizzando al contempo uno speciale supporto sul retro dei tabelloni con l’obiettivo di renderli più resistenti alle sollecitazioni e alle schiacciate acrobatiche. I campi del parco sono da sempre frequentatissimi e all’usura fisiologica si sono aggiunti gli immancabili atti vandalici: la sponsorizzazione della BCC consegna oggi alla città questi spazi sportivi in condizioni ottimali”.

“Fa parte del dna della BCC - ha proseguito Francesco Biga - essere vicina alla propria comunità. Quando a fine estate ci siamo accorti dei danni ai canestri dei campi da basket, il cda non ha avuto dubbi e ha voluto offrire alla città di Bari l’intervento di ripristino che oggi consegniamo. È un modo per testimoniare la nostra vicinanza alla comunità in occasione della recente apertura della sede barese della Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi-Terra di Bari”.

All’evento sono intervenuti anche il direttore generale della BCC Gerardo Cutrone, il vicedirettore generale Pietro Massaro e il consigliere di amministrazione Licio Caputo. L’iniziativa rientra tra le azioni promosse dalla BCC a sostegno dell’economia e delle comunità locali in occasione dei 120 anni di presenza dell’istituto di credito sul territorio della provincia di Bari.