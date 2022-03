La bassa marea stupisce di nuovo i baresi: un isolotto compare davanti Pane e Pomodoro

La bassa marea sulla spiaggia di Pane e Pomodoro regala un altro spettacolo della natura ai baresi: in tanti, stamane, hanno notato un'isoletta che affiorava tra la riva e i frangiflutti, nello stesso tratto che, qualche settimana fa, aveva visto formarsi una vera e propria 'passerella' di sabbia tra le acque.

Il fenomeno, in realtà, non è un buon segno per il litorale barese, poiché segnala la necessità di un dragaggio per evitare un 'effetto' palude sul tratto di costa.

La curiosità dei baresi si è, però, trasformata in scatti che hanno fatto il giro dei social, per una mattinata dai colori, finalmente, più primaverili.