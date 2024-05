A Bari torna 'Basta vittime della strada' per promuovere la guida sicura. Nel 2023 oltre 3mila incidenti con 11 morti in città

È stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, la quarta edizione dell’iniziativa “Basta vittime della strada” che prevede due giornate dedicate alla guida sicura a cura dell’associazione sportiva dilettantistica Guida Sicura Moderna, in occasione della Giornata europea della sicurezza stradale del prossimo 6 maggio.

L’evento si svolgerà sabato 4 e domenica 5 maggio, dalle ore 9.30 alle 20, nel parco commerciale Barimax (in via F. De Blasio nella zona industriale di Bari), dove si terranno brevi lezioni teoriche di primo soccorso e tecniche di controllo di autovetture in situazione critica di aderenza con gli istruttori di Guida Sicura.

“La manifestazione “Basta vittime della strada” – ha detto Raffaele Perrino, presidente dell'associazione Guida Sicura Moderna – sarà un momento di riflessione per la cittadinanza sia per il riconoscimento del rilievo sociale dell’argomento da parte delle istituzioni che per la possibilità, per il pubblico, di partecipare gratuitamente a mini lezioni teoriche di guida sicura con i veicoli (auto e monopattini elettrici) per aumentare la consapevolezza dei limiti personali e di un qualsiasi veicolo sottoposto alle leggi della fisica. Come associazione, siamo impegnati da molti anni sul territorio nel promuovere la sicurezza stradale e nell’erogazione di corsi di guida sicura. L’obiettivo principale dell’Unione Europea per questo decennio, dal 2021 al 2030, è quello di dimezzare il numero delle vittime della strada mentre lo step successivo, per il 2050, punta all’azzeramento del numero di vittime della strada. Purtroppo i dati Aci e Istat parlano di 7-8 persone al giorno che perdono la vita e di quasi 600 persone che rimangono ferite”.

Il responsabile dell’Agenzia regionale strategica per lo Sviluppo ecosostenibile del territorio (Asset) ha parlato dei ultimi dati degli incidenti stradali, purtroppo non favorevoli perché mentre nel primo semestre 2023 i numeri erano in linea con il primo semestre 2022, i numeri del secondo semestre 2023 hanno evidenziato un incremento della mortalità. Nella città metropolitana di Bari la mortalità è aumentata di circa il 10 per cento. Un altro dato importante riguarda la mancata cultura del rispetto del pedone, con un aumento dell’incidentalità e della mortalità: nel 2022 i pedoni morti sono stati 25 e non c’era un numero così alto dal 2015. Questo dimostra che le città devono essere ridisegnate e ripensate a misura d’uomo, a misura di pedone. Una soluzione possono essere le zone 30 e le zone a velocità moderata.

Il comandante della Polizia locale ha evidenziato come nel 2023 siano stati rilevati più di 3200 incidenti, undici dei quali con esito mortale, e circa trenta con feriti in prognosi riservata. Tra le cause più frequenti degli incidenti stradali l’elevata velocità, la distrazione alla guida e la mancata precedenza. L’attività fondamentale sulla quale puntare è la prevenzione da svolgere attraverso iniziative nelle scuole e nelle piazze cittadine, nei pressi dei centri commerciali. Utile sarebbe anche la previsione delle zone 30 in molti contesti urbani che possono così diventare percorsi stradali sicuri per gli utenti più deboli.

“Basta vittime della strada” è patrocinato da Comune di Bari, Regione Puglia, Asset, Polizia locale di Bari, Anas, Comando Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e Attività Sportive Confederate - ASC Sport. Lo spazio espositivo vedrà la partecipazione di C.A.P.S. Unità di Strada e di rappresentanze di associazioni che hanno perso i propri cari come Ciao Vinny, Amichi di Visaggi, Angeli Ribelli e SMART X Mimmo Bucci. Un momento importante dell’evento sarà domenica 5 maggio, alle ore 11.30 circa, con la commemorazione delle vittime della strada e la simulazione di un soccorso di feriti in autovetture incidentate da parte del personale sanitario (Croce Rossa Italiana) e dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari con il supporto della Polizia stradale di Bari.