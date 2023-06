Battiti Live 2023, stasera il primo show a Bari: il grande palco allestito sul lungomare

Tutto pronto per il primo show di Battiti Live, programmato per questa sera sul lungomare Imperatore Augusto a Bari. La manifestazione musicale prevede la presenza delle più acclamate pop star italiane ed internazionali del momento: si esibiranno sul grande palco che in queste ore è in corso di allestimento. In mattinata, infatti, i tecnici stanno ultimando il montaggio delle strutture che questa sera diventeranno il fulcro della grande festa musicale.

La Polizia Locale, in coordinamento con le altre Forze dell'Ordine, ha impostato un piano di sicurezza a tutela di tutto il pubblico presente all'evento, che si prevede numeroso. Nelle zone delimitate saranno vietate le bottiglie di vetro e le lattine in alluminio, sono previste anche limitazioni al traffico cittadino.

L'appuntamento con Battiti Live in città si ripeterà nel prossimo week end con gli eventi previsti per i prossimi sabato e domenica (24 e 25 giugno).