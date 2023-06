Stasera il secondo show di 'Battiti' a Bari, le pop star si esibiscono sul lungomare

Tutto pronto sul lungomare Imperatore Augusto di Bari per il secondo show di Battiti Live che andrà in scena stasera. Dopo l'esordio dello scorso 21 giugno, la grande carovana di star della musica italiana ed internazionale torna ad esibirsi nel capoluogo pugliese. L'ultimo atto dell'avventura barese di Battiti è previsto per domani.

Questa sera saliranno sul palco: Articolo 31, Mister Rain, Sangiovanni, Rocco Hunt, Francesco Renga e Nek, Piero Pelù con Alborosie, Francesca Michielin con Gianmaria, Gaia, Mecna con Bais, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa, Levante, Lp, Ernia, Federico Rossi, Bresh, Wayne, Federica, Wax e Il Pagante.

La Polizia Locale di Bari ha predisposto, in coordinamento con la Prefettura di Bari e le altre Forze dell'Ordine, un articolato piano di misure di sicurezza per tutelare l'incolumità del numeroso pubblico che, si prevede, parteciperà all'evento: nell'area dei concerti è vietata la vendita e la detenzione di bottiglie di vetro e lattine in alluminio.