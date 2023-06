Battiti Live, stasera l'ultima tappa a Bari della grande festa musicale

Questa sera, sul lungomare Imperatore Augusto, si svolge l’ultima grande serata a Bari dello spettacolo musicale itinerante 'Battiti Live 2023'. Il terzo appuntamento organizzato nel capoluogo pugliese vedrà la presenza di un cast d'eccezione: sul palco saliranno Elettra Lamborghini, Lda, Boomdabash, Tananai, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Ana Mena, Guè, Ariete, Ofenbach e Svea, Colapesce Dimartino, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa e Articolo 31, Benji e Finley, Rondodasosa, Clara, Aiello, Alvaro De Luna, Cioffi, Aaron.

Sono previsti collegamenti per le esibizioni 'on the road' di Achille Lauro e Rose Villain da Barletta, e Rosa Chemical da Massafra. La Polizia Locale ha predisposto un piano di sicurezza per proteggere l'incolumità del numeroso pubblico che anche stasera affollerà l'area del concerto. Nella zona delimitata dalle misure di sicurezza e prevenzione del crimine, è vietata la vendita e l'utilizzo di bottiglie di vetro e lattine in alluminio.

La carovana musicale del 'Battiti Live' saluta questa sera Bari, le prossime tappe saranno il 7 e 9 luglio a Gallipoli. Gli artisti saranno nella provincia del capoluogo anche domani: lunedì 26 giugno, infatti, il radio live show 'Road to Battiti' si terrà dalle 19 a Giovinazzo, gli ospiti della serata saranno Marco Mengoni ed Elodie.